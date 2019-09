Sint-Oedenrode is eensgezind: gemeentehuis hoort in Sint-Oedenrode, en niet in Veghel

Weerstand

Aanleiding voor de bijeenkomst is het voorstel van het college van B en W van Meierijstad om 75.000 euro uit te trekken voor een onderzoek van twee scenario’s: renovatie van kasteel Dommelrode, en naast het bestuurscentrum ook andere instanties als medegebruikers zoeken. Dat is nodig omdat het gebouw verder grotendeels leeg staat. Of als tweede optie het verbouwde gemeentehuis in Veghel uitbreiden en daar centraal bestuurscentrum en ambtenaren huisvesten. Een verhuizing naar Veghel ligt gevoelig in Sint-Oedenrode, weet ook het gemeentebestuur van Meierijstad. Die weerstand proefde je in de discussie. ,,Rooise mensen zijn lastiger dan alle mensen uit Veghel en Schijndel bij elkaar’’, concludeerde discussieleider Laurens van Voorst.