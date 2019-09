Sint-Oedenrode zegt dank je wel voor de vrijheid: Thank you

Jonge, lachende, ernstige gezichten met baret of platte pet, gesneuveld op 33-jarige leeftijd, 19, 20 of 18 jaar. Donald Frederik Tite, Leslie Tree, Robart Wardrop; het zijn enkele namen van de 23 gesneuvelde Britse militairen, begraven op het Martinuskerkhof. Hun laatste rustplaats heeft een witte grafsteen met hun naam maar sinds woensdag kregen deze bevrijders via een foto ook een gezicht.

,,Een steen is maar een steen”, zegt Jurgen Swinkels namens het Oranjecomité. ,,Maar hier liggen mensen, hen willen we een gezicht geven.” Van zes jongens is er geen foto, maar hun namen staan tussen de andere militairen op het houten schild. Ondersteund door zijn dochter Kathryn en schoonzoon Jo Segers loopt de Britse oorlogsveteraan George Avery (97) naar de graven. Hij legt een krans voor de 23 militairen die in of rond Sint-Oedenrode stierven. Avery hoorde bij de troepen die bruggen bouwden en ervoor zorgden dat wegen ‘veilig’ waren voor de strijdende soldaten. Zijn groep werkte nauw samen met verzetsmensen maar George zelf heeft nooit een geweer in zijn handen gehad. ,,En daar is hij trots op”, verzekert schoonzoon Segers.

Avery is voor de tweede keer in Sint-Oedenrode. Met een vorm van Alzheimer heeft hij moeite met de tegenwoordige tijd. Segers: ,,Maar de muziek hier raakt hem en brengt hem helemaal terug in de tijd van de opmars.” De Britse veteraan Andrew Homes zorgt voor een verrassend moment. Hij salueert voor de graven en belooft: ,,Jullie die daar liggen worden nooit oud en nooit vergeten.”

Kinderen van de Odaschool ontroerden door hun gedichten over oorlog en vrijheid. Ze refereerden aan dertig miljoen gesneuvelde soldaten en Julie Stumpf bedankte in het Engels: Thank you for our freedom.