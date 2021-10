‘Sjieke’ zorgvilla is helemaal ingeburgerd in Son

SON - Jos Lombarts was vijf jaar geleden samen met zijn vrouw een van de eerste bewoners van zorgvilla De Kleine Heide in Son en Breugel; zijn vrouw had zorg nodig en hij wilde bíj haar wonen. De ‘chique’ zorgvilla die geopend werd bood uitkomst. Keken de dorpsbewoners aanvankelijk argwanend naar dit initiatief voor de rijken, inmiddels is het dorp om.

De vrouw van Jos Lombarts is inmiddels overleden. Lombarts (84) zou best zelfstandig kunnen wonen, maar kiest ervoor om in zijn appartement in de villa te blijven, het bevalt hem daar goed. De Kleine Heide vierde afgelopen weekend haar 5-jarig jubileum.

Lombarts woonde in Amsterdam en moest iedere keer heen en weer rijden naar Hilversum waar zijn vrouw was ondergebracht voor zorg: ,,Toen ik van mijn broer die in Son woonde hoorde dat Zorggroep De Laren daar een zorgvilla realiseerde, ben ik gaan kijken en na een proefperiode er gaan wonen. Samen met mijn vrouw. Weliswaar allebei in een eigen appartement.”

Toch samen onder een dak

Lombarts’ vrouw had Alzheimer. Voor hem voelde het nu niet meer dat hij bij haar op bezoek ging. Het voelde weer als ‘samen onder één dak’. ,,Een paar keer per dag even bij haar naar binnen lopen. Haar strelen. Iets zeggen. In de hoop dat het tot haar doordrong.”

Zorggroep De Laren heeft inmiddels zeven vestigingen door heel Nederland. Liesbeth Naayen is locatiemanager bij Villa De Kleine Heide: ,,Bij ons is wonen en zorg gescheiden. Mensen huren een appartement. Dat maakt het ook mogelijk dat de heer Lombarts na de dood van zijn vrouw hier kon blijven wonen.”

Quote Ik zou nu wel zelfstan­dig kunnen wonen, maar als het minder wordt, is de vraag of er dan nog wel een plek voor mij is Jos Lombarts, bewoner

De bewoners van De Kleine Heide worden ontzorgd. Lombarts heeft na het overlijden van zijn vrouw dan ook niet getwijfeld om te vertrekken: ,,Dan zou ik zelf de dagelijkse boodschappen moeten doen, een werkster moeten nemen en alle service die ik hier heb, van lekkere vers bereide maaltijden tot de was die gedaan wordt, moeten missen. Ik zou nu wel zelfstandig kunnen wonen, maar als het minder wordt, is de vraag of er dan nog wel een plek voor mij is.”

Als een kaartenhuis in elkaar

Dat blijkt een terechte vraag. Naayen: ,,Vroeger hadden we nog bejaardenhuizen en ging iedereen rond zijn 65ste daar wonen. Dat is nu niet meer. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dat maakt ze ook kwetsbaar. Ik zie echtparen die 60 jaar zijn getrouwd. Ze kennen elkaar door en door. De een misschien geestelijk wat fitter, de ander lichamelijk. Ze helpen elkaar. Tot er iets gebeurt. Dat kan iets kleins zijn. Iemand breekt zijn pols. En dan stort het hele kaartenhuis in en is er in één keer een acuut probleem.” Naayen benadrukt dan ook vaak: ,,Maak een plan als het nog kan. Wees voorbereid. Kom niet pas in actie als er een acuut probleem is. Dan valt er niets meer te kiezen.” Om in de villa te kunnen wonen is wel een indicatie nodig voor de Wet Langdurige Zorg.

Quote Doordat veel medebewo­ners een vorm van dementie hebben, heb ik minder aanspraak en passen de georgani­seer­de activitei­ten wat minder bij mijn interesse Jos Lombarts, bewoner

De Kleine Heide kent geen lege appartementen. Er is volop animo. Opvallend is dat mensen met lichamelijke klachten in hun eigen huis de zorg vaak wel kunnen organiseren, maar psychogeriatrische zorg wordt vaak overstijgend. Dat zie je ook terug in de bewonersgroep binnen De Kleine Heide. Het merendeel heeft een vorm van dementie. Hoe lang de wachtlijst is, kun je volgens Naayen niet uitdrukken in weken of maanden: ,,Je weet niet wanneer een appartement vrij komt. En als je dan belt naar iemand op de wachtlijst, kan het zomaar zijn dat die persoon inmiddels elders is geplaatst of al is overleden.” Dat er een lange wachtlijst is, geeft aan dat de vraag veel groter is dan het aanbod.

Quote Daar waar vijf jaar geleden dorpsgeno­ten nog wat argwanend waren omdat er een ‘sjieke’ zorgvilla zou komen is De Kleine Heide nu helemaal ingebur­gerd in Son en Breugel

Lombarts geniet van het lekkere eten, de ambiance en alle service in De kleine Heide en heeft eigenlijk maar één minpuntje te noemen: ,,Doordat veel medebewoners een vorm van dementie hebben, heb ik minder aanspraak en passen de georganiseerde activiteiten wat minder bij mijn interesse.” Het geluk is wel dat Lombarts mobiel is en zijn contacten buitenshuis kan zoeken. En gevonden heeft. Hij is onder andere lid van Kunstvereniging Ars Longa en nodigt de buren van het appartementencomplex De Blauwe Reiger uit om jeu de boules te komen spelen. Daar waar vijf jaar geleden dorpsgenoten nog wat argwanend waren omdat er een ‘sjieke’ zorgvilla zou komen is De Kleine Heide nu helemaal ingeburgerd in Son en Breugel en ontstaan er steeds meer lokale contacten over en weer.