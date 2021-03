‘Sla uit de winkel lust ze niet, sla uit de buurttuin wel’

SON EN BREUGEL - Buurttuin ’t Zand in Son en Breugel won in 2018 de duurzaamheidsprijs. Het heeft even geduurd, maar dit weekend is zichtbaar waar de gewonnen 1500 euro voor gebruikt wordt.

In 2017 ontstond het idee om in wijk ‘t Zand een gezamenlijke tuin aan te leggen. De initiatiefnemers wilden meer dan gezamenlijk tuinieren. Ze hoopten dat wijkbewoners elkaar in de tuin zouden ontmoeten, samenwerken en lol zouden maken. De gemeente stelde 200 vierkante meter ter beschikking.

Respect voor de tuin

Zowel volwassenen als kinderen weten de buurttuin te vinden en staan onkruid te wieden, te zaaien of te oogsten. De oogst wordt eerlijk verdeeld onder degenen die helpen in de tuin. Er staan geen hekken om de buurttuin. Iniatiefneemster Femke Wetzer merkt dat buurtgenoten respect hebben voor de tuin. Er is weinig tot geen vandalisme: ,,Mensen zijn eerder bescheiden om de oogst mee te nemen dan dat we worden verrast dat iemand de tuin heeft leeggeplunderd. Het gaat er vooral om om lekker samen bezig te zijn. Groot, klein, bekenden en nieuwkomers in de wijk.”

Quote Mijn dochter helpt geregeld. Ze ziet de groenten groeien Ellen Buuts

Ellen Buuts heeft rond haar huis geen groene tuin, alleen maar tegels. Daarom vindt ze het ook zo leuk om in de buurttuin te tuinieren: ,,Mijn dochter helpt geregeld. Ze ziet de groenten groeien. Ze lust geen sla uit de winkel, maar als ik samen met haar een krop sla uit de buurttuin haal, eet ze er smakelijk van.”

Greet van Sonsbeek geniet van het samen groen bezig te zijn: ,,Maar laatst troffen we een oudere man die met zijn ziel onder de arm langsliep. Hij fleurde helemaal op toen hij even in de moestuin rondliep omdat hij zelf vroeger ook een moestuin had gehad. Daar kan ik ook enorm van genieten.”

Iets terugdoen voor het dorp

In 2018 won de buurttuin de lokale duurzaamheidsprijs. Een geldprijs van 1500 euro waarvan ze een aantal dingen voor hun eigen tuin mogen realiseren en iets terug moeten doen voor het dorp. Het heeft even geduurd, maar de duurzaamheidsprijs wordt nu ‘uitgekeerd’.

Dit weekend wordt er 9 kuub compost in de tuin gelegd, in de hoop dat de dikke laag compost het water beter vasthoudt omdat in warme zomers de tuin erg droog is. Naast de compost komen er ook educatieve bordjes in de tuin. Wetzer: ,,Iedereen weet wel dat je van salie thee kunt maken, maar op het bordje is ook te lezen dat je met salie je tanden kunt bleken. En dat peterselie helpt voor een frisse adem na het eten van knoflook.”

Insectenhotel en koolwitjes

Met de opdracht om het dorp iets terug te geven geeft de buurttuin alle basisscholen maandag 8 maart een insectenhotel met een educatieve set van de Vlinderstichting. Daarin zitten eitjes en rupsjes van koolwitjes. Kinderen kunnen dan het ontpoppen tot een vlinder volgen.