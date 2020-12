Slaapdeskundige: ‘Blaasinstrument kan voor sommige patiënten wondermiddel tegen slaapapneu zijn’

Janssen reageert op de ervaringen van trompettist Willy van Gorp. De inwoner van Son en Breugel had naar eigen zeggen nooit last van een stokkende ademhaling in zijn slaap, tot hij zijn instrument aan de wilgen hing. Toen hij van zijn longarts hoorde dat de oorzaak van zijn slaapapneu verslapte keelspieren waren, pakte hij het spelen weer op. En wat bleek: zes maanden later was het aantal nachtelijke ademstops teruggelopen van twintig naar drie per uur. Dat laatste aantal betekent dat er officieel geen sprake is van een apneu. ,,De dokter was verbaasd”, zo vertelde Van Gorp recent in dit artikel.