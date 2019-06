Sloop laatste delen ingestorte fietsbrug over Wilhelminakanaal in Best

Jaarmarkt Sint-Oedenrode vecht tegen de warmte

23 juni SINT-OEDENRODE - Op de jaarmarkt in Sint-Oedenrode was de warmte een grote meevaller en tegenstander tegelijk. Hoewel veel mensen ongetwijfeld een plek in de schaduw of aan het water verkozen boven de jaarmarkt, was het al vroeg druk in het Rooise centrum.