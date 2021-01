‘Sluit station Best aan op toekomstige Brainportlijn’

Corona strooit zand in de motor, vader en dochter pas later in ‘barrel’ naar de Noordkaap

20 januari SINT-OEDENRODE - De route was uitgestippeld, de banden waren al zowat op spanning. Toch zitten Michiel van den Boomen en zijn dochter Janne uit Sint-Oedenrode momenteel niet zoals gepland in de auto naar de Noordkaap. Corona strooide roet in het eten. Of, om in ‘roadtrip- termen’ te blijven: zand in de motor.