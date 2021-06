Sluiting van distributiecentrum Aldi in Best komt als schok voor personeel: ‘Alsof ik een klap in het gezicht kreeg’

Elke Bestenaar produceert 112 kilo restafval; bijna vier keer zoveel als de bedoeling is

6:25 BEST - Inwoners van Best produceerden in 2020 per persoon 112 kilogram restafval. Veel meer dan een jaar eerder en zelfs bijna vier keer zoveel als de ‘maximaal dertig kilo’ waarnaar wordt gestreefd. Toch is er volgens de gemeente geen reden tot paniek.