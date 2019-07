Smalle Beatrixbrug blijft ‘gat’ in fietspad Best

BEST - De smalle Beatrixbrug blijft voorlopig een gat in de nieuwe brede fietsverbinding, de zogenaamde slowlane, tussen het industrieterrein Erica in Best en het Welschappad op grondgebied van Eindhoven.

Dat meldt het college van Best in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA-fractie. Het probleem is dat de brug eigendom is van Eindhoven.

Op de Beatrixbrug, gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, ligt een gecombineerd fiets- en wandelpad van slechts één meter breed. Fietsen en wandelen kan dus samen niet. Fietsers moeten afstappen en oversteken. Maar van daaruit is het lastig, zo niet onmogelijk, om over te steken naar het nieuw aangelegde fietspad omdat er geen zicht is op passerend snelverkeer.

Makro

De meeste fietsers kiezen er nu voor om het smalle wandel- en fietspad te gebruiken dat aan de andere kant van de weg langs het terrein van de Makro voert. Dat levert opnieuw een gevaarlijke situatie op omdat automobilisten die naar het parkeerterrein van de Makro afslaan geen rekening houden met fietsers.

,,Binnen de ruimte die de brug heeft zien wij slechts een kleine verbetermogelijkheid om tot een logische en veilige fietsoversteek over de Beatrixbrug te komen", schrijft burgemeester Hans Ubachs van Best in antwoord op de PvdA-vragen. Hij noemt het ‘een complicerende factor’ dat de brug in eigendom en beheer is van buurgemeente Eindhoven.