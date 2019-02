Snollebollekes doen het nondeju goed: duurste carnavalsact komt uit Best

De cijfers werden gisteravond gepresenteerd in het tv-programma Stand van Nederland, dat de economie van carnaval in kaart probeerde te brengen. Zich baserend op het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen de programmamakers op een totaal van 1,5 miljoen carnavalsvierders, in vooral Brabant en Limburg. Zij zouden per persoon zo’n 180 euro aan carnaval kwijt zijn. Daarmee gaat in ‘de geldpolonaise’ 270 miljoen om. Een klein café is al gauw goed voor een omzet van 25.000 euro.