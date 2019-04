Snollebollekes keert terug in GelreDome: volgend jaar twee concerten

Video Veiligheid zonnepane­len Sint-Oedenrode baart buurtbewo­ners zorgen na brand in nieuwbouw­huis

13:20 SINT-OEDENRODE - Twee weken geleden brandde een woning in Sint-Oedenrode uit, als gevolg van een storing in de zonnepanelen. De panelen liggen op een groot aantal huizen in een nieuwbouwwijk. Bewoners maken zich zorgen.