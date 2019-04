Snollebollekes met Brabantse humor voor de camera: 'Nu het Songfestival nog’

videoARNHEM/BEST - Na twee uitverkochte shows in het GelreDome kan het voor de Snollebollekes niet groot genoeg zijn. “We hebben nog de rust bij de Super Bowl en het Songfestival”, grapt frontman Rob Kemps uit Best voor de camera van het ANP.

Maandag kregen de Snollebollekes in navolging van wereldsterren als Paul McCartney, Britney Spears en Spice Girls een plek op de Walk of Fame van het Gelredome. “We hebben hem twee keer uitverkocht en dat is de voorwaarde dat je een tegel krijgt. Dus wat dat betreft is het ontegenzeggelijk terecht”, zegt Rob lachend over zijn plaats tussen de sterren.

“Maar tussen die grote namen, daar kun je nog een nachtje over slapen. We moeten wel pas op de plaats maken dat we gewoon weten dat we nog een feestact uit Nederland zijn.”

Het stadionavontuur van de Snollebollekes krijgt volgend jaar een vervolg, ook in 2020 gaat het GelreDome tweemaal ‘van links naar rechts’. Desondanks zegt Rob “eigenlijk van dag tot dag te leven”.

“Ik wil niet zweverig klinken of zo, maar ik heb eigenlijk nooit plannen gemaakt. Ik heb me nog nooit druk gemaakt over waar ik over vijf jaar sta of wat ik ga doen als het allemaal ophoudt. Ik weet het nog niet. Misschien wel weer friet bakken, misschien lekker op de bank liggen. Ik heb geen idee, we zien het wel.”

De gouden tip voor geluk van de Snollebollekes is je niet te druk maken. “Kijk, alles wat op je pad komt maak je mee en beleef je. En zo moet je er ook in staan, want dan kun je ervan genieten.”