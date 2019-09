Snow Radio Son en Breugel van kiosk naar Vestzak

SON EN BREUGEL - Even leek het erop dat de derde editie van Snow Radio in Son en Breugel niet door kon gaan omdat er problemen zouden zijn met het IJsfeest en de gemeentelijke vergunning. Maar dat bleek een storm in een glas water.

,,We hebben een goed gesprek gehad met het bestuur van het IJsfeest, en we kwamen er achter dat hun programma botste met ons programma. Die plooien zijn gladgestreken”, zegt voorzitter Toine Buijtels van Snow Radio. ,,We hadden in de kiosk kunnen blijven, maar we hebben zelf de keuze gemaakt om gebruik te maken van een geweldig aanbod van het Vestzak. Dat is een stuk goedkoper, en veel toegankelijker voor een groot publiek. Een vergunning is ook niet meer nodig.”

Behelpen

Snow Radio kan beschikken over het hele Vestzak. Buijtels: ,,Dat biedt ons veel meer mogelijkheden. In de kiosk was het voor de artiesten en bands toch behelpen, en nu hebben we een groot podium. Voor ons is het een stap vooruit naar een groter evenement.” Mogelijk gaat Snow Radio ook samenwerken met Radio S&B, dat gehuisvest is in het Vestzak.