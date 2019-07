Sociale Sofa’s moeten de inwoners van Son en Breugel verbinden

Historisch getouwtrek in Best om ambtsketen

29 juli BEST - De heer P.J.C. Strik was van 1929 tot 1941 burgemeester van Best. De ambtsketen die hij droeg was van hemzelf. Tot tien jaar na zijn dood mocht de gemeente Best van Striks erfgenamen de keten blijven gebruiken. Maar daarna begon het gekrakeel, zo blijkt uit een briefwisseling die tussen 1951 en 1954 werd gevoerd tussen familie en gemeente.