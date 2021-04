Son en Breugel gaat het helemaal anders doen. Geen commissievergadering maar politieke avond

SON EN BREUGEL - De raadscommissies in Son zijn afgeschaft. De politiek gaat vanaf half mei verder met tweewekelijkse ‘politieke avonden’, waarbij meer ruimte komt voor inbreng van de inwoners.

Woensdagavond werd er digitaal proefgedraaid, nog zonder inbreng van toehoorders.

Geen commissievergaderingen meer met overvolle agenda’s, maar per drie kwartier één onderwerp om te bespreken. Dat bespreken gaat in twee fases voordat er in de gemeenteraad een besluit komt.

Half uur per onderwerp

Eerst praten de raadsleden over een onderwerp beeldvormend (door vragen te stellen en informatie op te halen) en twee weken later spreken zij een oordeel uit. Die oordeelvormende vergaderingen duren maar een half uur per onderwerp.

Het proefdraaien bestond woensdag uit twee parallelle sessies met in totaal zes onderwerpen. Dat waren relatief makkelijke onderwerpen: de begrotingen van zes gemeenschappelijke regelingen.

‘Beperkte tijd’

En toch was ‘We hebben maar beperkte tijd’ een van de meest gebezigde zinnetjes van de raadsleden. Dat belooft nog wat als er echt heikele kwesties aan de orde zijn. Na een korte presentatie van de organisatie van een gemeenschappelijke regeling had elk raadslid drie minuten spreektijd. Dat mochten ze nog verdelen over twee termijnen.

Het was duidelijk wennen. ,,U moet kort en bondig formuleren”, zei Maarten van Beek (Dorpsbelang), een van de zes verschillende voorzitters. ,,Deze opmerking valt niet onder beeldvorming, die moet u bewaren voor de volgende bespreking”, zei Peer Spooren, (CDA) een van de andere voorzitters tegen partijgenoot Henk Hulsen.

Die wilde ‘in de commissie Algemene Zaken’ verder discussiëren over hoe de gemeente zich moet opstellen bij de diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals de Metropoolregio Eindhoven. Maar die commissie bestaat dus niet meer.

Inloopspreekuur

Op 20 mei is de eerste politieke avond die begint met een halfuur inloop voor de inwoners. Zij kunnen over willekeurige onderwerpen hun zegje doen. Waarschijnlijk ook dan nog digitaal. In oktober 2019 werd het eerste inloopspreekuur gehouden, maar corona gooide roet in het eten.