Son en Breugel gaat op zoek naar derde watercoach

Ze moeten inwoners vooral helpen om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. De gemeente en ook Waterschap De Dommel stelt inwoners sinds vorig jaar een subsidie in het vooruitzicht om dat te doen. Desondanks is de stap om echt tot afkoppeling over te gaan, voor sommige Sonnenaren nog groot, heeft de gemeente gemerkt. ,,Het is best spannend om te doen’’, aldus een woordvoerder. ,,Soms lijkt het alsof je maar even de zaag in de regenpijp moet zetten, maar zo eenvoudig is het niet.’’ De watercoaches helpen de huiseigenaren bij het maken van de meest geschikte keuzes, die het best passen bij de situatie. ,,Want het ene huis is het andere niet.’’