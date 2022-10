Son en Breugel gaat voor enthousiaste aanvoerder die best gevoelens mag tonen

SON EN BREUGEL - Een energieke burgemeester met uitstraling en een betrokken houding. Dat is in een notendop de profielschets van de nieuwe burgemeester van Son en Breugel. Dat profiel werd woensdagavond gepresenteerd.

Alle eigenschappen herhalen die de nieuwe burgemeester van Son en Breugel moet bezitten in de ogen van de vertrouwenscommissie en inwoners, dat wordt een wel erg lange lijst. Dus besluit Don Pasanea (VVD) woensdagavond bij het overhandigen van de profielschets aan commissaris van de Koning Ina Adema een ‘aangedikte werkweek’ van de nieuwe burgervader of burgermoeder te beschrijven.

Een bomvolle week, gevuld met overleg, goedemorgen-rondjes, bezoeken aan bedrijven en buurgemeenten, maar ook een meditatiesessie. ,,Een energieke bestuurder met uitstraling”, vat Pasanea hun droomkandidaat in een paar woorden samen. In de profielschets staat verder dat hij of zij een schakel is tussen samenleving en lokaal bestuur en een inspirerend leider.

Burgemeester mag gevoelens tonen

Afgelopen zomer vulden bijna driehonderd inwoners een enquête in. Zij geven de voorkeur aan een echte burgervader of -moeder in plaats van een burgemeester die vooral bestuurder is. Die liever informeel is dan zakelijk en snel actie onderneemt. Altijd professioneel blijven hoeft niet, gevoelens tonen mag best.

Quote Inwoners willen ander type burgemees­ter

Hiermee kiezen de inwoners duidelijk voor een ander type burgemeester dan Hans Gaillard, wiens stijl vooral zakelijk en professioneel is. Uit vier typen burgemeesters koos zeventig procent voor een enthousiaste aanvoerder, op ruime afstand gevolgd door een efficiënte probleemoplosser (twaalf procent).

Gaillard stopt in april met het ambt dat hij sinds 2003 vervult. Tot woensdag 9 november kunnen geïnteresseerden solliciteren. In februari wordt bekend wie de nieuwe burgervader of -moeder gaat worden. Er is geen expliciete voorkeur voor een man of vrouw.