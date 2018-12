Son en Breugel: 'Geen groei overlast Airport'

De Sonse raadsleden worstelden maandagavond met die beperkte bemoeienis. Er is namelijk grote consensus als het om het vliegveld gaat: als uitbreiding al aan de orde is, dan mag de overlast in elk geval niet toenemen. Want die is in Son al behoorlijk: in het centrum maken opstijgende vliegtuigen regelmatig lawaai, in de wijk Gentiaan de dalende. Bovendien zijn er brede zorgen over de luchtkwaliteit, die wel berekend maar nog steeds niet echt gemeten wordt. ,,De overlast moet minder. En als dat alleen kan door minder vluchten, dan is dat door minder vluchten", vatte Camille Limpens (CDA) samen.