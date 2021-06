Son en Breugel: geen windmolens voor we met inwoners hebben gesproken

In Son en Breugel verrijst geen windturbine voordat daar met inwoners en de gemeenteraad over is gesproken. Dat heeft de Sonse wethouder Paul van Liempd beloofd. Over de windmolens in het dorp is enige onrust ontstaan, nu blijkt dat de nieuwe Sonniuswijk misschien wel in beeld is.

Van Liempd suste de boel door te zeggen dat de plan nog lang niet in een vergevorderd stadium zit. De wijk is alleen nog in beeld als zoekgebied. Hij herhaalde tot drie keer toe dat de inwoners en de gemeenteraad eerst om hun mening wordt gevraagd als de plannen voor windturbines concreter worden.

Het heeft allemaal te maken met plannen die Zuidoost-Brabant heeft gemaakt als het gaat om duurzaamheid. In het kort komen de plannen er op neer dat in de regio op tal van plekken windmolens geplaatst moeten worden en ook op grote schaal zonnepanelenparken. Het is nu aan de gemeenteraden in de regio om daar een oordeel over te vellen.

Met name voor de windmolen zijn maar paar plekken aangewezen als zoekgebied, de Sonniuswijk is er daar één van. In de Sonse politiek leidde dat al tot discussies, want een aantal partijen zien helemaal niks in een windturbines in de nieuwe wijk.

Schade aan volksgezondheid

De fractie van Dorpsbelang was fel tegen omdat de windmolens grote schade zouden toebrengen aan de volksgezondheid, maar ook aan de leefomgeving, flora, fauna en het landschap. ,,En ik wil niet doen voorkomen alsof ik tegen duurzame energie-opwekking ben’’, zei Eef van Turnhout van Dorpsbelang. ,,Maar we moeten er wel heel goed over nadenken. Kijken naar alternatieven. Het is wel ons grond en onze gemeente. Daar bepalen wij zelf over.’’

Wethouder van Liempd kon hem daar niet eens ongelijk in geven, maar hij wees ook op de beloftes en ambities van Son en Breugel als het gaat om duurzaamheid. ,,We moeten wel onze doelen halen. Dan is het niet slim om nu al de keuze te maken dat nergens in Son en Breugel windturbines komen. Het is het enige gebied waar ze rendement op kunnen leveren.’’

De optie van een windturbine op Ekkersrijt werd van de hand gedaan, omdat het rendement daar te klein zou zijn. ,,Bovendien gaat dat ten koste van goede bouwgrond.’’ Van Liempd beloofde nogmaals dat het eerst met inwoners gesproken gaat worden, en dat mensen uit de Sonniuswijk zich nog niet meteen zorgen hoeven te maken. ,,We weten ook nog niet eens hoe ze er over zouden denken.’’

Verantwoordelijkheid

De twijfels van Dorpsbelang vonden vooral bijval bij de fractie van Voor U, maar de meerderheid van de raad wil de Sonniuswijk niet meteen afschieten als zoekgebied. ,,We hebben niet de luxe om gebieden uit te sluiten. Ook Son en Breugel moet zijn verantwoordelijk nemen’’, aldus Joris van Dam (PvdA/GroenLinks)