Son en Breugel herdenkt met kastanjeboom Anne Frank en andere oorlogsslachtoffers

IJverig scheppen de twee jeugdraadsleden Juka (11) en Luuk (11) met burgemeester Gaillard aarde rond de witte paardenkastanjeboom. De kinderen beseffen dat de Anne Frankboom bijzonder is en weten waarom deze op 4 mei geplant wordt. Juka: ,,We hebben op school les gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het verhaal over Anne Frank zo speciaal dat ik met mijn vriendin een werkstuk gemaakt heb over haar leven. We hebben ook een lied over haar gemaakt. Ze was eerst een blij jong meisje. Toen moest ze een ster dragen omdat ze joods was en later zat ze ondergedoken achter de boekenkast in het Achterhuis. Uiteindelijk kwam ze in concentratiekamp Bergen Belsen terecht waar ze gestorven is. Zó triest.”