Son en Breugel is te soepel voor intensieve veehouderij

Opa Ben (72) uit Best ging op fietsvakan­tie met zijn kleinkinde­ren en zou dat iedereen aanraden

13 mei BEST - ‘Met opa op fietsvakantie?!’ Dat is de titel van het boek dat Ben Saris (72) uit Best uit heeft gebracht. Een vraagteken in de titel omdat hij zich afvroeg of hij dat wel kon en of het allemaal wel ging lukken. En een uitroepteken omdat het resultaat geweldig werd.