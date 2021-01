Son en Breugel kiest voor renovatie sportcomplex De Bongerd á 6,3 miljoen euro

SON EN BREUGEL - De Bongerd in Son en Breugel wordt grootschalig gerenoveerd, als het aan het college ligt. De politiek bespreekt de twee varianten – nieuwbouw of renovatie, beiden met grotere sporthal – op 19 januari.

Het ei is gelegd. Geen nieuwbouw, maar een grootschalige renovatie van sportcomplex De Bongerd in Breugel is de voorkeursvariant van het college van B en W. Geraamde bouwkosten: 6,3 miljoen euro. Nieuwbouw was berekend op 8 miljoen euro.

De sportzaal wordt wel helemaal nieuw en groter. In die sporthal kunnen dan ook officiële competitiewedstrijden plaatsvinden, een uitdrukkelijke wens van de gebruikers. De omringende laagbouw, met onder meer horeca, foyer en vergaderruimtes, krijgt een grondige opknapbeurt en een uitbreiding van circa 1000 vierkante meter. Met ruimte voor de kinderopvang, en de nieuwe huisvesting van IVN en Vluchtelingenwerk, die nu nog in de Genoveva­straat zitten waar woningbouw is voorzien. Het streven is begin volgend jaar te starten met de renovatie en begin 2023 de nieuwe Bongerd in gebruik te nemen.

Extra 850.000 euro voor kinderopvang

Behalve de 6,3 miljoen voor de investering komt er ook nog 8,5 ton bij voor de benodigde 350 vierkante meter van de kinderopvang. ,,Maar dat moet je zien als voorfinancieren, want de kinderopvang betaalt dat in de huurprijs weer terug”, legt wethouder Jos de Bruin uit waarom dat bedrag niet bij de 6,3 miljoen is geteld.

En er komt nog meer geld bij, want de gebruikers zullen tijdens de renovatie ongeveer een jaar elders onderdak moeten vinden. Voor die tijdelijke huisvesting is zes ton begroot. Waar de gebruikers terecht kunnen, wordt nog verder uitgezocht. De Bruin: ,,Voor de niet-sporters, zoals de biljarters en schakers, kijken we naar het Vestzaktheater, wat kan betekenen dat de verbouwing van het Vestzak dan wordt opgehouden door dat tijdelijke gebruik.”

Uitwijken naar buurgemeentes

Voor de sporters zijn er verschillende opties. De scholen kunnen waarschijnlijk tijdelijk uitwijken naar sporthal De Landing in Son. De zaalsporten kunnen mogelijk naar sportaccommodaties buiten Son en Breugel. Dan wil de gemeente financieel bijspringen in de huurlasten. Clubs wijken bij gebrek aan ruimte nu ook al uit naar buurgemeentes, maar het is de vraag of ze extra ruimte kunnen vinden. Ook een ‘ballonhal’ als tijdelijke voorziening is in beeld. De Bruin: ,,Nadeel is daarbij wel dat je dan eenmalig voor korte tijd met hoge kosten zit voor wat betreft de aanleg van elektriciteit en riolering.”

Over het beheer van de nieuwe sporthal zegt De Bruin: ,,Het is geen automatisme dat we doorgaan met sporthalbeheerder Kuipers, maar wel ons uitgangspunt.” Of Kuipers blijft, zal blijken in de onderhandelingen.