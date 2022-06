Son en Breugel krijgt coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks

Er is door Dorpsvisie en CDA met meerdere partijen gesproken afgelopen weken, laten ze weten. Toch is nu gekozen voor de fusiepartij PvdA/GroenLinks.

VVD en Voor U vallen in Son buiten de boot: ,,We snappen niet waarom we niet mee mogen doen”

Over een aantal onderwerpen zijn afspraken gemaakt, maar de wens van alle drie is om het bestuursprogramma met alle partijen te bespreken ‘zodat er een breed gedragen raadsagenda ligt voor de komende vier jaar'.

Het trio wil graag raadsbreed werken. Daarom is er in overleg met alle partijen een raadsagenda gevormd met daarop de onderwerpen die de raad in de komende jaren in ieder geval wil bespreken. ‘Er is bewust gekozen om vantevoren zo min mogelijk vast te leggen om daarmee een open debat in de raad mogelijk te maken’, aldus de coalitiepartijen.