Son en Breugel moet op zoek naar een nieuwe burgemeester: Hans Gaillard kondigt ontslag aan

Gaillard is sinds september 2003 burgemeester van Son en Breugel. Vorig jaar september begon hij aan zijn vierde termijn van zes jaar. Bij zijn herbenoeming was toen al duidelijk dat hij die termijn niet helemaal zou volmaken. De pensioenleeftijd voor burgemeesters is vastgesteld op zeventig jaar. Gaillard had uiterlijk tot september 2025 mogen blijven zitten.

Eerder stoppen niet wenselijk

Gaillard maakte zijn afscheid woensdagavond wereldkundig tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Volgens de burgemeester van VVD-huize houdt zijn timing verband met andere verschuivingen in het gemeentehuis. Eerder stoppen vond Gaillard niet wenselijk omdat er al genoeg veranderingen op de planning stonden. Naast dat de gemeenteraad bijna voor de helft is vernieuwd (8 nieuwe raadsleden op 17 zetels), is er sinds kort een nieuwe gemeentesecretaris en vertrekt ook de huidige raadsgriffier.

Nu die vacatures zijn ingevuld en de nieuwe raad is geïnstalleerd heeft Gaillard het idee dat hij met een goed gevoel kan vertrekken. ,,Dit is nu een mooi moment om het stokje door te geven”, vindt hij. Gaillard heeft de gemeenteraad gevraagd om voor de zomer met een profielschets te komen voor zijn opvolger. Gaillard is blij dat het hoge woord er nu uit is. ,,Dit was alleen nog in kleine kring bekend, dus ik ben blij dat ik niet meer met meel in de mond hoef te praten.”

Gaillard blijft wel aan als voorzitter Faunabeheereenheid Noord-Brabant, een functie die hij sinds 2019 vervult.