Son: geen nieuwe route voor vrachtverkeer A. Jansen

SON - Vrachtverkeer van en naar recyclingbedrijf A. Jansen op Ekkersrijt in Son krijgt toch geen nieuwe toegangsroute. De huidige route via de Terraweg in Best kan met enkele aanpassingen geschikt gemaakt worden, denkt de gemeente Son en Breugel.

De gemeente komt tot die conclusie op basis van extra onderzoek dat is gedaan naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in april. De rechter bepaalde destijds dat A. Jansen recht heeft op een goede bereikbaarheid.

Onveilig voor fietsverkeer

Hoewel de Terraweg door de gemeente Best officieel is afgesloten voor vrachtverkeer rijden er dagelijks circa vijfhonderd trucks van en naar A. Jansen. Het bedrijf heeft daarvoor een ontheffing maar het staat niet ter discussie dat de huidige route van de vrachtwagens onveilig is, vooral voor het fietsverkeer.

Het idee om het vrachtverkeer over een nieuwe route te loodsen stuit op diverse bezwaren, onder andere van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Defensie. Het tracé van een nieuwe weg via de Kanaaldijk-Zuid en de Verlengde Huizingalaan ligt bijvoorbeeld in beschermd natuurgebied. Grondeigenaar Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over schade aan de kanaaldijk door zwaar transport. Defensie is tegen extra asfalt vanwege de ligging van een leiding voor vliegtuigbrandstof naar vliegbasis Eindhoven.

Beton en drempels

Naar aanleiding van de opdracht van de Raad van State liet de gemeente Son en Breugel daarom onderzoeken of de huidige situatie voldoet. Onoverbrugbare knelpunten zijn er niet, aldus een adviesbureau. De Terraweg is weliswaar te smal voor elkaar passerende vrachtwagens maar dat kan worden opgelost met grasbetonstenen of bermbeton. Om de snelheid van het vrachtverkeer te beperken en het veiligheidsgevoel voor fietsers te verbeteren, gaan de gedachten uit naar drempels.

De gemeente Best gaat niet in op eventuele verkeersmaatregelen op de Terraweg. Een woordvoerder laat weten dat het standpunt van Best onveranderd is: vrachtverkeer op de Terraweg is onwenselijk, aldus de gemeente. ,,Son en Breugel kent ons standpunt. We wachten de besluitvorming af’’, zegt de woordvoerder over het voorstel aan de gemeenteraad van de buurgemeente om niks te veranderen aan de huidige aanrijroute.