Son heeft tekort van 1 miljoen, wat nu?

Schijndel­se architec­ten: Denk ‘out of the box’ voor Sint-Oedenrode

11:19 SINT-OEDENRODE - Ambitieus? Ja. Out of the box? Zeker! Haalbaar? Volgens de architecten van Huizenhoog in ieder geval wel. Zij bedachten een alternatief plan voor het nieuw aan te leggen zwembad in Sint-Oedenrode.