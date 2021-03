Son krijgt coronafonds voor wie tussen wal en schip dreigt te vallen

SON EN BREUGEL - Voor inwoners en ondernemers in Son en Breugel die geen beroep kunnen doen op de bestaande regelingen stelt de politiek een coronafonds in van 200.000 euro.

Financiële hulp voor de lokale bevolking in coronatijd gaat er dan toch van komen in Son en Breugel. Een motie van CDA, Dorpsvisie en D66 voor het instellen van een tijdelijk coronafonds, gevuld met 200.000 euro, kreeg donderdag in de gemeenteraad de steun van alle fracties. Het fonds is bedoeld voor inwoners en bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze geen gebruik kunnen maken van de bestaande landelijke regelingen.

Quote Het is lastig om een eerlijke keuze te maken wie wel en wie niet in aanmerking voor steun komen Elly Brocken

Scepsis over de uitvoerbaarheid was er aanvankelijk wel. ,,Hoe zou ik hier tegen kunnen zijn. Toch roept dit voorstel wel vragen op. Hoe beoordeelt het college de aanvragen?”, vroeg Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) zich af. En ook Elly Brocken (Dorpsbelang) had haar twijfels: ,,Het is lastig om een eerlijke keuze te maken wie wel en wie niet in aanmerking voor steun komen. Deze motie maakt mensen blij met een dode mus.” Henk Hulsen (CDA) verdedigde de motie hartstochtelijk: ,,Goed dat we zuinig zijn, maar dat hoeft menselijkheid niet in de weg te staan. Help deze mensen, het kan hun laatste strohalm zijn. Handel vanuit vertrouwen, niet wantrouwen.”

Maatwerk met een menselijk gezicht

Wethouder Jan Boersma (CDA, Financiën) omarmde de motie en benadrukte dat het college maatwerk zal moeten leveren. ,,We zullen een uitvoeringsplan op hoofdlijnen maken. Het gaat om maatwerk met een menselijk gezicht. Vanuit vertrouwen kunnen we stappen zetten.” In de commissie Burgerzaken wordt nog nader gepraat over hoe dat maatwerk er voor iedereen uit moet zien. Dat was voldoende om de twijfelaars over de streep te trekken.