Son krijgt speciale flitspaal, die beloont in plaats van bestraft

De bijzondere snelheidsmeter reist door Noord-Brabant want eerder stond de paal onder meer in Huisseling (gemeente Oss), Zundert en Helmond. Nu is Son en Breugel aan de beurt. Alle weggebruikers die zich daar aan de snelheid van 30 km per uur houden, zorgen automatisch voor geld in de spaarpot van de gemeente. Het gespaarde bedrag is zichtbaar bij de meter. Andersom werkt het overigens niet; er gaat geen geld uit de spaarpot als er te hard gereden wordt. Een automobilist die dat doet, krijgt wel een duimpje naar beneden.