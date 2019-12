Son moet schade vergoeden aan fietser na botsing met paaltje

Twee gewonden bij brand in elektrici­teits­huis­je in Best, explosie gehoord

10:20 BEST - Twee mensen zijn gewond geraakt door een brand die tijdens werkzaamheden is ontstaan in een transformatorhuisje aan de Ekkersweijer in Best. Het vuur was snel onder controle. De slachtoffers zijn na een behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.