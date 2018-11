Son overweegt juridische stappen tegen Eindhoven na wegvallen zorggeld 9 autistische jongeren

De negen jongeren wonen net enkele maanden in het complex. De gemeente Eindhoven, verantwoordelijk voor beschermd wonen in de regio, bezuinigt echter fors vanwege de grote zorgtekorten. Dat betekent dat er met terugwerkende kracht ineens geen geld beschikbaar is om de zorg aan de Molenstraat in te kopen. Per 1 januari krijgt zorgaanbieder RAC geen budget meer voor de negen bewoners. Dat zal het moeten zien te rooien met het geld dat het krijgt voor de negen bewoners van de andere nieuwe locatie in Son, waarvoor wel geld beschikbaar blijft.