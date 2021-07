Son wil armoederegisseur: nu kritiek op aanpak armoede

SON EN BREUGEL - Het plan om de armoede in Son en Breugel te lijf te gaan, moet beter. Dat oordeelden de lokale politici afgelopen week. En hoe kan het dat van de 75 gezinnen die naar de Voedselbank in Best gaan, er maar zeven uit Son komen?

Het grootste punt van kritiek op het Sonse armoedebeleid? Er ligt te veel nadruk op de financiële regelingen van de gemeente, terwijl de aanpak van armoede meer omvattend is en een meer integrale aanpak vereist, vindt de raad.

Afkijken bij gemeente Meierijstad

Onder aanvoering van het Sonse burgerlid Mireille Bonnier (CDA) gaan de politieke handen op elkaar voor een zogenoemde armoederegisseur. Bonnier diende een motie in om met deze functie meer succes te gaan boeken in de aanpak en zicht op armoede. Ze keek het idee af van de gemeente Meierij­stad, waar die regisseur al functioneert en succes boekt.

Quote Vaak spelen er meerdere factoren dan alleen geldgebrek: geen baan, geen huis kunnen kopen of huren, gezond­heids­pro­ble­men, soms schuldsane­ring. Dat kun je niet los van elkaar zien Mireille Bonnier, CDA Son en Breugel Bonnier schrok bij navraag dat het Sonse armoedebeleid dateerde uit 2007. ,,Er is zoveel veranderd in het sociale domein. Hier moesten we wat mee.” Ze zette in februari 2019 het onderwerp op de politieke agenda en leerde direct dat je een lange adem moet hebben in de politiek. ,,Er ging acht maanden overheen voor er een plan van aanpak lag.”

Uit een onderzoek van de GGD onder de doelgroep, mensen die op of onder bijstandsniveau leven, bleek dat mensen die informatie zoeken over de regelingen en aanpak van armoede in Son en Breugel na zoveel doorverwijzingen door de bomen het bos niet meer zien. Bonnier: ,,Vaak spelen er meerdere factoren dan alleen geldgebrek: geen baan, geen huis kunnen kopen of huren, gezondheidsproblemen, soms schuldsanering. Dat kun je niet los van elkaar zien.”

Het burgerlid is dan ook sterk van mening dat die armoederegisseur ook zinvol is in Son en Breugel: ,,Omdat juist de aanpak van armoede veelomvattend is.”

Slechts 7 gezinnen naar de Voedselbank

Opvallend is overigens dat mensen uit Son en Breugel heel weinig gebruik maken van de bestaande Voedselbank in Best. Van de 75 gezinnen die een voedselpakket krijgen komen er maar zeven uit Son en Breugel, de rest komt uit Best en Oirschot.

Navraag bij de voedselbank leert dat in Best veel meer statushouders gebruik maken van de Voedselbank dan Son en Breugelse statushouders. Of de fysieke afstand een barrière is om een pakket op te halen is volgens de Voedselbank niet te beantwoorden. ,,De mensen die wel komen, vinden de afstand geen probleem. Maar waarom die anderen niet komen weet je niet, omdat je ze niet spreekt. Wisten we het maar. Dan kunnen we zoeken naar oplossingen. In Oirschot hadden we ooit een afhaalpunt. Uiteindelijk werkte dat daar niet, maar wie weet werkt zoiets wel in Son.”