Son worstelt met handreiking in coronatijden

SON EN BREUGEL - Wellicht krijgt een aantal inwoners en bedrijven in Son en Breugel toch een steuntje in de rug tijdens deze zware coronatijden. De politiek zoekt naar een praktische oplossing.

Het leek een onuitvoerbaar voorstel van de Sonse coalitiepartijen. Het idee was om een voucher van twintig euro te geven aan inwoners die hard getroffen zijn door de coronacrisis, alsmede aan inwoners die in de frontlinie van de bestrijding van het virus staan.

Die vouchers kunnen dan bij lokale ondernemers worden besteed, die de vouchers naar de gemeente sturen voor een uitbetaling. Welke mensen komen daarvoor in aanmerking, hoe vind je die en hoe regel je de distributie? Allemaal vragen waar de gemeenteraad geen antwoord op had. Daarom werd besloten om na de begroting door te praten over de motie ‘Samen staan we sterk tijdens corona’. De politiek boog zich er deze week opnieuw over.

Wederom waren er in de politiek geluiden over een sympathieke, maar praktisch onuitvoerbare motie te beluisteren. En over bezwaren in verband met de privacy.

‘Waar een wil is, is een weg’

,,Arme inwoners gaan echt niet met zo’n voucher naar een winkel waar iedereen dan ziet dat ze arm zijn”, vond Helga Helders (Voor U). Maar de coalitie bleef zoeken naar een oplossing. ,,Waar een wil is, is een weg. Al bereik je niet iedereen, en je steunt zo ook de winkeliers”, vond Peer Spooren (CDA). Willem Buurke (PvdA/GroenLinks) stelde voor om ‘het kleiner en zo uitvoerbaar te maken’ en meer de nadruk op armoedebestrijding te leggen. ,,Beperk het tot gebruikers van de Voedselbank en geef producten van lokale ondernemers als aanvulling op het kerstpakket.”

Organisaties als het CLIP, de LEVgroep en de ondernemersvereniging OVSB zouden bij de organisatie betrokken kunnen worden. De conclusie was dat de motie aangepast moet worden. Dat moeten Dorpsvisie, CDA, D66 en PvdA/GroenLinksdan wel snel doen, want dan kan die hulp in de dure decembermaand nog goed van pas komen.