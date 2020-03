Sons bedrijf biedt verpleeghuizen gratis apparatuur voor beeldbellen

Puck Witsmeer uit Best schrijft boek voor vrouwen, met of zonder autisme, die kinderwens hebben

21 maart Puck Witsmeer (30) uit Best is sinds haar zestiende gediagnosticeerd met autisme. Zij was vier jaar geleden op zoek naar literatuur over autisme en zwangerschap. Die was er niet. ,,Ik vond wetenschappelijke literatuur, maar die was zo onpersoonlijk en moeilijk te lezen. Ik ben zelf niet zo’n schrijver.”