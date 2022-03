Sons camper diner, niet uitgeserveerd in trainingspak maar in keurige kledij

SON - Uit eten in je eigen optrekje. Het kon voor de tweede keer bij restaurant La Sonnerie in Son. Het camper diner lijkt ook na corona een blijvertje.

Campers zochten zaterdag in de schemer van de avond hun plekje op de parkeerplaats voor de entree van het restaurant. Waar de bezoekers in hun eigen optrekje konden genieten van een viergangen menu.

Inclusief overnachting

Bij iedere camper werd het diner uitgeserveerd. Niet in trainingspak, wat gezien de setting misschien gekund had, maar in keurige kledij. Alles coronaproof, volgens de take-away en delivery norm. Inclusief overnachting in je eigen camper en de volgende ochtend nog kunnen genieten van een heerlijk ontbijt.

Quote Nu met de hoge brandstof­prij­zen is het natuurlijk ideaal dat we voor een vakantiege­voel niet zo ver hoeven te reizen Deelnemers Smit en Thienpont

Het heeft zo z’n voordelen. Daar zijn deelnemers Smit en Thienpont uit Son en hun goede vrienden De Wert uit Apeldoorn en Duits uit Gouda, het unaniem over eens. De sfeer zit er al goed in, dat is duidelijk. ,,Voor ons is dit uitstapje bij de deur, aangezien we in het dorp wonen. Nu met de hoge brandstofprijzen is het natuurlijk ideaal dat we voor een vakantiegevoel niet zo ver hoeven te reizen”, vertellen Smit en Thienpont lachend. ,,Het is gewoon hartstikke leuk, je hoeft niets mee te brengen, alles wordt aan de deur gebracht en afwas heb je niet.”

Na de wijn zo het bed in

Daar sluiten de Wert en Duits zich maar al te graag bij aan. ,,Na het wijnarrangement rol je zo je bed in”, zegt Thienpont enthousiast. ,,Wie wil dat nou niet? En het kneuterige, dat is juist gezellig”.

Een camper verder vertelt het stel Kanen uit Veldhoven wat hen hier brengt. ,,De gezelligheid samen, even weg uit het gehaaste leven en jezelf niet te hoeven opdoffen. Oh, een ogenblikje, want er wordt weer op de deur geklopt, dat zal de volgende gang wel zijn.”

Terwijl deze wordt uitgeserveerd, vertelt Kanen dat het echt voelt als vakantie. ,,Heerlijk eten in je eigen optrekje en zelfs de honden kunnen mee.” Ook de partners Derwall uit Limburg die hier hun trouwdag vieren zijn enthousiast.

Succesvol in het hele land

Cox, die tussen de gangen door haar breiwerk voortzet en partner Groenen uit Valkenswaard hebben de smaak echt te pakken, zij hebben op deze manier al heel wat plekken bezocht. Want wat een uitermate geschikte oplossing bleek tijdens coronatijd - toch uiteten maar dan in je eigen camper - zet zich niet alleen in Son, maar op vele plekken in het land succesvol voort.