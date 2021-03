Sons elektronicabedrijf Neways verliest aandeelhouder Value8; Frank Zweegers verhoogt belang

Investeringsfonds Value8 heeft zijn belang van 5 procent afgebouwd naar 0,27, zo blijkt woensdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten. Zweegers heeft via Stichting Administratiekantoor Tymen zijn belang vergroot van 18,6 tot 25,65 procent.

Andere investeringen ‘aantrekkelijker’

Value8 laat weten dat het zijn oog richt op andere investeringen ‘waarop we een aantrekkelijker rendement verwachten’. Het fonds kocht zijn aandelenpakket grotendeels in januari 2020, tegen een koers van 8,35 euro per aandeel. Het aandeel Neways op de Amsterdamse effectenbeurs sloot dinsdag op 9,22 euro.

,,Op de verkoop is een winst gemaakt van 750.000 euro; het behaalde rendement bedraagt 12 procent. Dat is een behoorlijk rendement, zeker in de wetenschap dat het belang vlak voor de corona-uitbraak in Nederland is verkregen", stelt Value8 in een bericht aan zijn aandeelhouders.

Evengoed verklaart Value8 vertrouwen te houden in de ontwikkeling van Neways. ,,Het nieuwe management is hard bezig om scherper te acteren: meer als één bedrijf, en om meer toegevoegde waarde voor de klant te leveren. Dat biedt zicht op hogere marges. Over een jaar of twee zou Neways 600 miljoen omzet moeten kunnen realiseren en een marge richting 5 procent. Dan kan de winst per aandeel naar 1,25 tot 1,50 euro per aandeel en daar hoort een koersniveau bij van 15 euro of hoger."

Behalve (vastgoed)investeerder Zweegers is de familie Van der Leegte van VDL al jarenlang belangrijke aandeelhouder van Neways. Volgens het jongste jaarverslag van het elektronicaconcern beschikt VDL Beleggingen over een belang van 27,4 procent.

Onder de overige aandeelhouders is Otterbrabant beheer, een investeringsbedrijf van de familie Van Ettro van metaalgroothandel MCB uit Valkenswaard.