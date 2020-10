Sons elektronicaconcern Neways ziet licht herstel van omzet: automotive sector kruipt uit dal

Nog maar 50 kilometer per uur op de Ringweg? ‘Dat is een eerste stap’, zeggen omwonenden

15 oktober BEST - Van 80 naar maximaal 50 kilometer per uur op de Ringweg in Best? Ja, zegt de gemeenteraad, maar alleen als onderdeel van een groter plan om de geluidsoverlast voor de wijk Salderes te verminderen.