Sonse bouwer Janssen de Jong boekt beter resultaat bij lagere omzet

Vrouw soupeert 2,5 miljoen van Veldhoven­se baas op aan peperdure merkkle­ding, reisjes en een paard

28 mei DEN BOSCH - Een administratrice heeft volgens het Openbaar Ministerie in vijf jaar tijd 2,5 miljoen euro gestolen van haar werkgever. Wekelijks maakte ze geld naar haar eigen rekening over en ‘dat ging er even snel weer uit als het binnenkwam’. Mede omdat ze al drie keer eerder is veroordeeld, wil het OM 3,5 jaar cel. Het bedrijf wil het geld terug.