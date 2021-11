Sonse buurten kunnen stukjes groen adopteren

,,Het gaat dan niet over het snoeien van bomen en dergelijke, maar over het basisonderhoud van stukjes openbaar groen in verschillende wijken. Als een straat dit wil, wordt er een buurtovereenkomst gesloten”, klonk het bij de gemeenteraad, die donderdag het voorstel goedkeurde.

Burgerparticipatie

Groene stukjes tussen parkeerplaatsen, een groene bospartij op de hoek van een straat. In overleg met de gemeente kunnen bewoners een stukje groen adopteren in de verschillende wijken. De insteek van het experiment is de burgerparticipatie vergroten. ,,Ze moeten niet”, benadrukt de gemeente. ,,Het wordt aangeboden.”

Per straat of buurt worden er afspraken gemaakt wat betreft materiaal dat nodig is. ,,Maar vaak hebben ze zelf wel een spade, een schoffel of een heggenschaar in huis.” Is dat niet zo, dan stelt de gemeente het ter beschikking. ,,Maar het is in geen geval de bedoeling dat mensen bomen gaan snoeien. Het blijft basic onderhoud, hoewel er ook voor ‘gecontroleerde’ wildgroei mag worden gekozen.”

Besparingsmaatregel?

Je zou kunnen denken dat het om een besparingsmaatregel gaat. Dat opperde ook de partij Dorpsbelang. Zij zien liever de inzet van de WSD, het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. ,,Wij zijn voor het vrijmaken van meer onderhoudsbudget en stemden niet in met de beleidsnota.” Dat deden alle andere partijen wel. Als het project niet blijkt te lukken – hoewel de bewoners voor een eigen invulling mogen kiezen - neemt de gemeente het onderhoud terug over.

Met plezier

Wethouder Jan Boersma dankte de raad voor de brede steun. ,,De gemeente zorgt voor het openbaar groen, dat is het startpunt. We willen bewoners een stukje groen laten adopteren. Maar er zijn wel spelregels te volgen. Mensen mogen, ze moeten niet. Het moet met plezier gebeuren. De WSD schakelen we nu al hier en daar in. Zo hebben we een ploeg om het straatvuil op te ruimen”, reageerde hij nog op de kritiek van Dorpsbelang.

,,Er worden bovendien met de inwoners heldere afspraken gemaakt wie er verantwoordelijk is voor materiaal dat we zouden moeten aanschaffen. Blijkt dat door gewijzigde omstandigheden het buurtonderhoud stopt, kan de buurtovereenkomst worden opgezegd en dan nemen we deze straat of buurt terug”, besluit hij.