Sonse duurzaamheidsprijs voor organisatie Dag van de Duurzaamheid

De organisatie ontving tijdens de Oliebollenparty op oudjaarsdag de bijbehorende Frans Zaalbokaal uit handen van burgemeester Hans Gaillard. Met de prijs is ook een geldbedrag van 1.500 euro gemoeid, dat mag worden besteed aan een nader te bepalen duurzaamheidsdoel. ,,De scholieren neem je op deze manier op jonge leeftijd mee. Ze leren het belang van duurzaamheid. Bewust of onbewust houden ze zo meer rekening met milieugevolgen bij beslissingen die zij nemen”, zo motiveerde Gaillard de keuze.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid kregen kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 les over het scheiden van afval. De groepen 5, 6 en 7 maakten een krantenpagina over duurzaamheid in de MooiSonenBreugelkrant. En voor achtstegroepers was er een programma met workshops over klimaat en energie in het Vestzaktheater.