Sonse gaat enorme uitdaging aan: ‘De weg naar het doel is ook waardevol’

SON EN BREUGEL - De Sonse Ingrid Weijer (47) zoekt constant uitdaging­en. Dit keer is het de Skymarathon in Italië: op grote hoogte over bergen en gletsjers lopen.

Weijer is altijd druk in de weer. Ze is moeder van een sportief gezin en ze heeft twee banen in het onderwijs: leerkracht binnen het vrije school onderwijs en net begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen het speciaal onderwijs. Ze heeft het nodig om constant nieuwe uitdagingen aan te gaan. Naast drukte als juf, echtgenote en moeder, traint ze dagelijks om 19 juni klaar te zijn voor de Skymarathon.

Vier jaar geleden begon Weijer met hardlopen. Ze herinnert zich de eerste keer nog goed: ,,Wat was het afzien.” Toch kreeg ze de smaak te pakken. Ze stelde zichzelf ten doel om een halve marathon te lopen. Dat lukte. Meerdere malen. Op een gegeven moment gaan de wedstrijden om zo snel mogelijk te lopen haar tegenstaan.

Quote Deze manier van hardlopen is niet alleen maar go,go,go, maar ook vooral genieten van datgene wat je onderweg tegenkomt. Ingrid Weijer

Dan ontdekt Weijer trailrunning. Trailrunning is (hard)lopen door de natuur. Weijer hoort vogels fluiten, ziet herten, uilen en zelfs soms een zwijntje. ,,Deze manier van hardlopen is niet alleen maar go,go,go, maar ook vooral genieten van datgene wat je onderweg tegenkomt. Natuurlijk ben je ook bezig met een prestatie neerzetten, maar ik ervaarde opeens dat hardlopen niet alleen om snelheid gaat.”

Na een pittige loop in de Ardennen stelde Weijer een nieuw doel: juni 2020 aan de start staan van de Skymarathon in Livigno in Italië. Toen raakte ze ook een beetje in paniek. ,,Hoe dan? Hoe ga ik dat ooit voor elkaar krijgen?” Maar wat Weijer eenmaal heeft gezegd te doen, doet ze. Ze wil grenzen opzoeken en leren wat het met haar doet als ze over haar grens gaat. ,,Ik ga mezelf heel erg tegenkomen. Niet alleen straks daar op die bergen, maar ook in het traject er naartoe. Dat vind ik niet erg. Het is een mooie reis in mezelf. Het gaat niet alleen om het einddoel, de weg ernaar toe is even zo mooi en waardevol.”

Roet in het eten

In juni 2020 was ze er klaar voor. Maar corona gooide roet in het eten. Ben je topfit, gaat het evenement waar je zo hard voor hebt getraind niet door. De stip op de horizon werd verzet. De Skymarathon staat nu op 19 juni gepland. Weijer is vol in de voorbereiding, met ups en downs. Vijf weken geleden kreeg ze een ernstige heupblessure. Deze week heeft ze de training weer opgepakt. Door corona kan ze geen hoogtemeters maken in de Ardennen. Ze oefent nu op de Vaalserberg, maar dat is maar een heuveltje vergeleken met de bergen die ze straks in Livigno op moet.

,,Het zal pittig worden. Ik heb nog nooit op gletsjers gelopen. Ik zal onmacht voelen. Ik zal door de verzuring heen moeten. Ik ga alles geven. En genieten. Wat zal het uitzicht mooi zijn.”

Volgende uitdaging

En Weijer zal Weijer niet zijn als ze al van een volgende uitdaging droomt: Marathon des Sables. Een zesdaagse loop van 254 kilometer door de woestijn van Zuid-Marokko. Ze gaat er na de Skymarathon eens goed over nadenken: ,,Ik ben geen 18 meer. Het lijkt me wel geweldig.”