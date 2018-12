Sonse harmonie toont wereldklasse

SON - Het theaterconcert ‘Reis om de wereld in 80 dagen' van de Sonse harmonie zaterdagmiddag was een bijzondere belevenis.

,,Fasten your seatbelts”, kondigt de voice-over aan, en de passagiers die zaterdagmiddag hebben ingecheckt in het Sonse Vestzak gaan er eens goed voor zitten. Op een tribune kan iedereen het muzikale schouwspel dat harmonie Pro Honore Et Virtute gaat voorschotelen goed zien en horen.

Dirigent Johan Smeulders geeft klokslag 14.00 uur het vertreksein en dan begeleidt het orkest reisleidster Linda van der Stelt, die kordaat begint te vertellen over de rijke Engelsman Philias Fogg die in 1872 een weddenschap aangaat dat hij in 80 dagen de wereld rond kan reizen.

Medley

Op twee grote schermen zijn plaatjes van Londen en Parijs te zien. Het is even wennen, want je verwacht muziek en krijgt een heel verhaal, maar het werkt wel. Je wordt zo meegezogen in het avontuur, en de muziek krijgt een extra lading. De harmonie heeft wel de hoofdrol. En doet dat op meer dan voortreffelijke wijze. Of het nu een medley is van Franse chansons, of het bekende terugkerende Pink Panther-deuntje als detective Fix, een bijrol van Alex van Hove, de zaal in en uit schuifelt.

Oog voor detail heeft het harmonieorkest ook. Een welgeplaatste doffe klap op een pauk illustreert prima de neerploffende dronken knecht Passepartout. Daar wordt ook om gelachen. Er zijn wel meer komische momenten. Zo hoor en zie je bij de reis in Afrika op een olifant de olifantenmars uit de film Jungle Book. ,,Een, twee, hup, twee, drie, vier, hup", marcheren de orkestleden hardop mee.

Spektakel

Het tempo zit er goed in. In sneltrein- en bootvaart komen tijdens het concert artiesten langs die met een fraai stukje theater het verhaal kleur geven. Buikdanseres Petra Mestrom van Mara's Dansstudio wervelt door de zaal, en jongleur Joris Zillekens zorgt zelfs in het donker met lichtgevende ballen en diabolo voor een imposant spektakel. Natuurlijk ondersteund door een passend muziekstuk. En als de reizigers in Amerika zijn beland, klinkt daar ineens het bekende intro van Sinatra's New York, New York. Alex van Hove zingt in het kleine Son en Breugel dan These little town blues op grootse wijze.