Sonse minihuisjes zijn voor ze gebouwd zijn al erg gewild

SON EN BREUGEL - Maria en Jack Smits ondervonden uit eigen ervaring hoe moeilijk hun kinderen een huis in Son en Breugel konden vinden. Zelf hebben ze een groot perceel aan de Bijenlaan 60 en bedachten het idee om in hun eigen achtertuin en op gepachte grond van de gemeente 25 mini woningen te plaatsen om te verhuren. Het plan genaamd ‘Bijenhof Son en Breugel’ staat vanavond op de politieke agenda.

Geïnspireerd door geslaagde andere tiny-house-projecten in de buurt is het echtpaar Smits in overleg gegaan met de gemeente en hebben ze Luck Dankers van ‘Go Tiny Livery’ in de arm genomen om hen te adviseren. Eigenlijk wil Jack Smits het woord tiny houses niet in de mond nemen: “Bij tiny houses denken veel mensen aan een woning op wielen. Wat wij neer willen zetten zijn volwaardige duurzame miniwoningen.”

De 25 miniwoningen zijn bedoeld voor 1 en 2-persoonshuishoudens en kleine gezinnen. Maria Smits: ,,We willen een mix van jong en oud. Vaak kiezen mensen bewust voor een dergelijke woonvorm. Iedereen heeft zijn eigen huisje en terras en je deelt het gezamenlijk groen. Je bent veel meer in contact met je buren.” Van de 25 woningen zullen zeker 50 procent sociale huurwoningen zijn.

Nog steeds bij ouders

En dat er animo is om zo te wonen blijkt uit de vele reacties naar aanleiding van een artikel in de lokale krant. Meer dan honderd mensen hebben al hun voorkeur aangegeven voor welke mini woning zij in aanmerking willen komen. Jack Smits: ,,Het ontroert me zelfs wel een beetje. Zo hoog is de nood in de woningmarkt dus. Maar ook de reacties die mensen bij hun aanvraag zetten, zoals een 32-jarige jongeman die nog steeds noodgedwongen bij zijn ouders woont omdat hij niet aan een betaalbaar huis kan komen in ons dorp.”

Het echtpaar Smits wil niet jaren gaan trekken en leuren met hun plannen: ,,Als het aan ons ligt staat de huisjes er volgend jaar. We hebben de ruimte, we gunnen anderen een woning en willen het plan ‘Bijenhof Son en Breugel’ maar al te graag realiseren.” Eerder werd een motie van de VVD unaniem aangenomen om prefab woningen te realiseren om de woningmarkt lucht te geven. Jack Smits: ,,Politiek gezien verwachten we dus geen problemen.” Het college is al akkoord met het planinitiatief. Nu is de gemeenteraad aan zet.

Daar waar andere woonprojecten in Son en Breugel moeizaam verlopen weet de familie Smits hoe belangrijk het is om de buurt mee te nemen in hun plannen: ,,We hebben al mensen deelgenoot gemaakt van onze plannen. De gemeente heeft ervoor gekozen om tijdens de politieke avond vanavond ons als initiatiefnemers het plan te laten presenteren en om reacties van buurtgenoten op te halen. Daar zijn wij blij mee. We zijn geen projectontwikkelaar die iets snel neer wil zetten met maximale winst en er dan snel vandoor gaat. Wij willen wel snelheid, maar hebben een luisterend oor voor de buurt en zijn niet snel weg. Integendeel. We wonen er straks naast.”