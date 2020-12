Sonse politiek belooft de kloof tussen burger en politiek kleiner te maken

Carnavals­ver­e­ni­gin­gen krijgen centrale bouwplek in Best: ‘Belangrijk voor de toekomst van de optocht’

25 november BEST - Goed nieuws voor bouwers van carnavalswagens in Best. Er komt een centrale bouwplek aan de Eindhovenseweg-Zuid. ,,Dit is heel belangrijk voor de toekomst van de optocht,” aldus de organiserende stichting Karnavalsfederatie Best.