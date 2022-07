Sonse schoenmakersgeschiedenis eindigt na drie generaties met vertrek Albert en Rianne Boudewijns

SON EN BREUGEL - Twee generaties gingen Albert Boudewijns voor. Hij is de derde generatie ambachtelijke schoenmaker en schoenreparatie. Een vierde komt er niet nu hij na 35 jaar stopt. Een opvolger is er al, maar geen Boudewijns.

Albert Boudewijns en zijn vrouw Rianne zijn zaterdag voor de laatste keer aanwezig in hun winkel en werkplaats in de Sonse nieuwstraat om afscheid te nemen van hun vele vaste klanten.

Het begon allemaal in 1909 met opa Toon Boudewijns. Achter de werkbank aan ’t Eind in Son en Breugel maakte en repareerde hij de eerste schoenen. Al snel, in 1917, voegde zoon Lambert zich bij zijn vader in het bedrijf. ,,Mijn vader Lambert die in 1956 het bedrijf van opa Toon overnam, begon later ook met schoenenverkoop. Dat was de start van de combinatie van schoenmakerij en schoenwinkel”, vertelt Albert Boudewijns (60).

lees onder de foto door

Volledig scherm 8-jarige Albert naast vader Lambert in de werkplaats (1970) © Eigen foto

,,Ik ben daar in 1962 geboren”. Albert wijst enthousiast naar het bewuste raam op de oude foto die levensgroot de gang siert. ,,In dat jaar moesten we verhuizen van de toenmalige Dorpsstraat naar de Nieuwstraat. De oude huizen zouden gesloopt worden om alvast plaats te maken voor de nieuwe doorgaande weg.”

Echt familiebedrijf

Dat Albert Boudewijns Schoenmakerij en Lederwaren een echt familiebedrijf is, bewijst Alberts vrouw Rianne (55): ,,Ik ben er in 1993 bijgekomen, de winkel met lederwaren is mijn afdeling”. Albert voegt er lachend aan toe: ,,De winkel is niks voor mij. Ik heb geen geduld. Als ik met een klant bezig ben, denk ik alleen maar aan de zolen die liggen te drogen. Maar ik word nooit boos. Is een klant ontevreden, dan lossen we het altijd goed op”.

Het echtpaar nam de schoenmakerij in 1987 over, nadat Lambert Boudewijns met pensioen was gegaan. ,,Van een pensioen kun je eigenlijk niet spreken. Op zijn 98ste was mijn vader nog steeds aan het werk”, klinkt het trots. ,,En mijn zus Jozien, die in de zeventig is, helpt hier ook nog steeds”.

lees onder de foto door

Volledig scherm Het oude pand van Schoenmakerij Boudewijns aan de voormalige Dorpsstraat in Son (1962) © Eigen foto

Met het pensioen van Lambert splitste het bedrijf op: de ambachtelijke schoenmakerij - schoenreparatie van Albert en de schoenwinkel van broer Anton. Bart Boudewijns, de zoon van Anton, vertegenwoordigt de vierde generatie van het familiebedrijf en runt de schoenwinkel in het naastgelegen pand aan de Nieuwstraat.

Albert maakte alles

Albert Boudewijns was niet zomaar een schoenmaker. Hij bleek regelmatig het laatste redmiddel bij onmogelijk lijkende reparatieklussen. Bijzondere opdrachten varieerden van orthopedische schoenen tot waterspuitende clownsschoenen en van de koffertjes van de burgemeester en Prins Carnaval tot het repareren van tuiglederen stoelen.

De liefde voor het vak spat er vanaf. Waarom dan nu al stoppen? ,,Ik kreeg een aanbod. Remy Jansen, een echte Sonnenaar, neemt de schoenmakerij over en start ook een sleutelservice”.

En nu? In koor: ,,Wat op ons pad komt”. Albert voegt daar aan toe: ,,Ik ga nog bijzondere opdrachten doen, creatief bezig zijn met leer.” Daarna vrolijk ,,Maar eerst op cruise door de oostelijke Middellandse Zee”.