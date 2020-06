Sonse Van Heeswijk hengelt vanaf vlot naar geld voor rondvaartboot voor mensen met beperking

SON EN BREUGEL - Het vlot waarmee Van Heeswijk onderweg is om geld in te zamelen voor rondvaartboot De Waterengel, kwam maandag aan in thuishaven Son.

De helft zit er op, en het was me een weekje wel. Harde wind, regen én een asociaal vrachtschip werden bijna spelbreker, maar het vlot van de Sonse Nancy van Heeswijk en haar hulptroepen is overeind gebleven.

Het dieptepunt is hopelijk achter de rug en met beter weer varen ze deze week verder om geld in te zamelen voor de reparatie van De Waterengel, de rondvaartboot waarop straks mensen met een beperking gratis kunnen meevaren.

,,Ik lach de hele dag, maar ik kan ook zomaar in tranen uitbarsten’’, vertelt Nancy van Heeswijk met kleine oogjes van het slaaptekort. ,,Het eerste avontuur hadden we met een vrachtschip, dat geen zin had om af te remmen. Het vlot lag voor de sluizen in Schijndel te wachten. We hebben veel medewerking onderweg van de sluis- en brugwachters. Die waarschuwen alle schepen dat wij er liggen met het verzoek langzaam voorbij te varen. Dat deden ze allemaal, behalve een vrachtschip. Die zagen we recht op ons afkomen toen hij met een rotvaart uit de sluis kwam. Dat was wel eng. Het vlot ging alle kanten op.’’

Tegen wal gesmeten

Het weer sloeg ook om. ,,Bij Veghel werden we door een windvlaag tegen de wal gesmeten. Daar hebben we in de stromende regen onder een brug gelegen’’, vervolgt Van Heeswijk.

Zaterdag gingen ze toch verder richting Aarle-Rixtel, ondanks de wind. ,,We waaiden alle kanten op, en toen ging er iets stuk in het motorbootje. Vlot aan de kant vastgebonden, maar door een windvlaag knapten de spanbanden om de overkapping, en alles vloog zo’n beetje de lucht in. Dat was het dieptepunt, toen hebben we echt overwogen om helemaal te stoppen.’’

Maar even rustig ademhalen, stukje taart erbij. ,,We zaten daar met een hoop troep om ons heen, stopt er een auto. Zanger Mark Elbers stapt uit, en begint Rollercoaster te zingen. Ik brullen, mijn sluisdeuren gingen open. De rest hield het ook niet droog.’’

Dat was het keerpunt. Met hernieuwde energie gingen ze door. Aanloop hebben ze genoeg. En iedereen brengt hapjes mee. ,,Dat hoeft echt niet’’, benadrukt Van Heeswijk. ,,We krijgen genoeg, we hebben geen tijd om alles op te eten.’’

Jeugdtheater in Best

Het vlot ligt weer op schema qua route. Vandaag komt het in Eindhoven aan, en morgen om 12.00 uur bij parking Bestcon op Kanaaldijk 19 in Best. Hier trakteert het Jeth Jeugdtheater de vlotvaarders op een lunch en is er de hele dag van alles te doen.