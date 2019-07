Speciale Namen: Eivin uit Best ‘Op het schoolplein wordt zijn naam makkelijk geroepen’

‘Hallo, ik ben Eivin”, stelt de kleuter uit Best zich keurig voor aan de deur. ,,Hoi, ik heet Ylwa”, aapt zijn nieuwsgierige zusje van twee hem na. Eivin en Ylwa (spreek uit: Aivin en Ielwa) bezitten allebei een bijzondere naam. Dat Eivin in 2014 de enige was met die naam, was echter vooral toeval. ,,Dat kwam zo uit. We vonden het leuk en bijzonder maar het was geen missie vooraf”, vertelt vader Rene.