Spetterend optreden Eindhovense kapel Just4Fun, vanwege de hitte niet ín voor vóór de kiosk in Son

De kiosk op de Markt is een begrip in Son en Breugel. De gratis concerten worden druk bezocht. Zo ook afgelopen woensdagavond tijdens het optreden van de Eindhovense muziekkapel Just4Fun .

Het terras bij Café-Restaurant de Zwaan zit bij aanvang van het optreden bomvol en de sfeer zit er meteen goed in bij het eerste nummer The Piano Man. De muzikanten hebben zich voor de kiosk opgesteld. De zwoele zomeravond blijkt toch iets te warm voor een optreden in de kiosk.

Eerder in augustus waren vanwege de hitte al middagoptredens afgelast. Zo is het concert van de Eindhovense muziekkapel Unity verplaatst naar woensdag 14 september.

Plezier in muziek maken

Just4Fun is opgericht in 1985 onder de naam Die Tambourijnen van die Stadt Eijndhoven. Hans Baars, een van de oprichters, licht toe: ,,Die Tambourijnen was destijds een echt mannenorkest. De kapel Die Tambourijnen is later opgeheven en de afgesplitste groep noemde zich eerst The Old Stars en later Just4Fun. Tegenwoordig zijn ook vrouwen van harte welkom. We hebben nu 33 leden”. Op de vraag welke instrumenten de leden bespelen, antwoordt Baars: “Naast slagwerk zijn er alt-, tenor- en baritonsaxen, trombones, trompetten en bassen.”

De kapel doet zijn naam eer aan. Het plezier in muziek maken spat er vanaf. We zien zelfs de voetjes van de vloer gaan en bij het bekende Beatles-nummer When I’m Sixty-Four, zingen de leden gezellig mee.

Was er in 2016 nog een optreden tijdens de Moezel wijnfeesten in het Duitse Wolf, de huidige optredens van Just4Fun vinden voornamelijk plaats in Eindhoven en omgeving. Hans Baars: ,,Het is nu de vijfde keer dat wij hier op de kiosk optreden.”

De Sonnestrael

De Sonse kiosk speelt een bijzondere rol in het maatschappelijke leven van Son en Breugel. De Sonnestrael, zoals de kiosk officieel heet, was oorspronkelijk een vervallen object uit 1870. De gemeente kocht het aan, bracht het vanuit België naar Son en verzorgde de restauratie. In november 2005 was de officiële opening. De monumentencommissie verleende in 2017 de kiosk de status van gemeentelijk monument. Na restauratie is het een opvallend object met zijn twaalf gietijzeren zuilen en het glazen dak.

De BACK Commissie (Beheer- en Activiteiten Commissie Kiosk) regelt het gebruik van de kiosk en beheert het programma. De commissie bestaat uit vijf vrijwilligers. Secretaris Ineke Louwers is een van hen. Samen met voorzitter Ineke Gaillard is zij vanaf de oprichting in 2005 bij de organisatie betrokken. ,,Het seizoen van de kiosk loopt van Koningsdag op 27 april tot 1 oktober”, vertelt Louwers. ,,Bij mooi weer plannen we ook na 1 oktober nog optredens.”

Een kleine subsidie

,,De optredens zijn mogelijk door een kleine subsidie die wij ontvangen van de gemeente. Met dank aan oud gemeentesecretaris Ad van Etten, die vond dat de kiosk gebruikt moest worden. Met het subsidiebedrag kunnen we de artiesten in ieder geval een onkostenvergoeding betalen en consumptiebonnen verstrekken.”

Op de vraag of iedere muziekgroep zich mag aanmelden voor een optreden, knikt ze bevestigend. ,,Optredens gaan altijd wel in overleg met de gemeente. Ook houden we rekening met speciale dorpsactiviteiten, zoals de kermis, de jaarmarkt of een festival. Op 17 september is er een Bevrijdingsoptreden.”

De avond is inmiddels gevallen en Just4Fun sluit af met een aanstekelijke medley van Hollandse meezingers. De toeschouwers op het terras deinen nog even gezellig mee.

Volledig scherm Just4Fun tijdens de Moezel wijnfeesten in Wolf (2016). Linksonder zittend, derde van links (met blauwe pet), medeoprichter Hans Baars. © Foto Just4Fun