Spetterend optreden studenten Heerbeeck in uitverkocht Tejaterke in Best

BEST - Ongeveer dertig studenten van het Heerbeeck College in Best rondden donderdagavond het praktijkgedeelte van hun eindexamen af met een spetterend optreden in een stijf uitverkocht Tejaterke.

Ze voerden twaalf nummers op, waarbij ze ondersteund werden door nog eens zeventig andere muziekstudenten. Een driekoppige vakjury kende de cijfers toe waarmee ze het centraal examen in mei ingaan.

,,Het vak CKV, culturele kunstzinnige vorming, is een verplicht vak in de bovenbouw van mavo, havo en vwo. Studenten kunnen dan onder andere kiezen voor muziekonderwijs", vertelt Paul van Gorp, docent muziek en CKV aan het Heerbeeck. ,,Het komt regelmatig voor dat een student daarvoor kiest, terwijl hij of zij al lang gitaar of piano speelt bijvoorbeeld. Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er nog iets nieuws aan toegevoegd wordt, bijvoorbeeld dat je gaat leren drummen of zo.”

Minder publiek

Kiest een student voor muziek, dan moet hij of zij voor het praktijkgedeelte van het eindexamen optreden tijdens het speciale eindexamenconcert. ,,Dat wordt altijd in een echt theater uitgevoerd, compleet met professioneel licht en geluid”, vervolgt Van Gorp.

,,Vroeger zaten we in De Enck in Oirschot, maar nu dus in ’t Tejaterke. Daar hebben ze wel zo’n dertig procent minder stoelen dus er kon er veel minder publiek komen. Het concert was dan ook al vrij snel uitverkocht. “

Er kwam flink wat voorbereiding kijken bij het concert. De studenten vormden popbandjes en kozen een nummer uit. Voor de uitvoering daarvan konden ze vervolgens nog de hulp inroepen van andere muziekstudenten. Zo zagen de toeschouwers in de loop van de voorstelling studenten verschillende rollen vervullen. Alle bovenbouwleerlingen Muziek vormden gezamenlijk een koor en traden samen met de Heerbeeck Symfonic Band op.

Zeer divers

De optredens waren zeer divers. Zo werden er nummers opgevoerd van Suzan & Freek, Gloria Gaynor en Alicia Keys, maar er was ook een eigen compositie te beluisteren van Rosalie Beltman. Hoogtepunten van de avond waren toch wel het duo Rosalie en Scott met Je Vole van Michel Sardou, dat afwisselend in het Frans en Nederlands werd gezongen. Rosalie speelde daarbij ook gitaar. Daarnaast sprong ook de jazzuitvoering van het nummer Creep eruit.

Quote Iedereen deed mee en we hebben keihard gerepe­teerd. Zeker een uur of acht per week Pascalle van Dis

VWO-5 leerlingen voerden een medley van Queen op, waarmee ze onlangs de tweede plaats bereikten tijdens de Orion Music Awards in Helmond. ,,Iedereen deed mee en we hebben keihard gerepeteerd. Zeker een uur of acht per week”, vertelt Pascalle van Dis. Zij is één van de eindexamenkandidaten en deed mee met vier liedjes. Ze is al toegelaten op het conservatorium in Enschede, waar ze een studie voor muziekdocent gaat volgen.

De jury lette niet alleen op muzikaliteit, maar ook op presentatie en expressie. Docent Van Gorp was erg tevreden over de leerlingen. ,,Wat is het mooi hè”, merkte hij vergenoegd op tijdens het eindexamenconcert.