Spoortunnel maakte van Best geheel

Hij woonde daar ten tijde van de werkzaamheden rondom het spoor ook al en zat als het ware op de eerste rang. Hij was net gestopt met werken bij Philips en ging regelmatig met zijn hond wandelen. Dat was een perfecte dekmantel om alles goed in de gaten te houden, want hij wilde graag weten wat er zich allemaal afspeelde. Vervoort: ,,Er zat in die tijd een echt ‘zakenkabinet’ in Best en dat heeft de boel goed uitonderhandeld. De NS wilde een verhoogde verbinding, terwijl Best voor een verdiepte oplossing ging. Dat was natuurlijk veel mooier. Maar ook veel duurder.”