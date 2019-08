Sporthal De Landing in Son wéér een week dicht

Een onaangename verrassing is het voor de verenigingen en basisscholen die hoopten dat de herstelwerkzaamheden in sporthal De Landing in Son in de zomervakantie zouden worden uitgevoerd. 19 augustus begint het nieuwe seizoen, maar een week later moet de sporthal van 26 tot en met 31 augustus weer dicht. Het is niet gelukt om een aannemer te vinden die het werk in de zomervakantie kon doen, schrijft wethouder Jos de Bruin in een memo aan de commissie Burgerzaken.